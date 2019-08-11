Северная Корея провела испытания новых ракет

Местные СМИ утверждают, что по своим характеристикам оружие значительно превосходит старые модели.

Новые ракеты были испытаны накануне под руководством самого лидера КНДР Ким Чен Ына. Перед запуском он лично осмотрел размещенное на полигоне оружие, передает «Интерфакс» со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК. Глава государства оказался доволен результатами испытаний.

Южнокорейские власти, следившие за пуском у соседей, пришли к выводу, что речь идет о баллистических ракетах малой дальности. По данным агентства Ренхап, всего вчера было проведено два запуска. Дальность полета ракет составила 400 километров, а максимальная высота полета – около 50.

Между тем, вскоре после испытаний президент США Дональд Трамп рассказал, что Ким Чен Ын в письме принес ему «небольшие извинения» в связи с пусками. Северокорейский лидер заверил, что они прекратятся после завершения военных учений США и Южной Кореи.

Новые испытания стали уже пятым запуском ракет за последние недели. Евросоюз обвинил КНДР в провокации и подчеркнул, что Пхеньян подрывает усилия по установлению мира на Корейском полуострове.