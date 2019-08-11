ОМОН и полиция задержали почти 250 человек на массовых гуляниях после митинга на проспекте Сахарова

ОМОН и полиция задержали почти 250 человек в центре Москвы на массовых гуляниях, которые начались сразу после митинга на проспекте Сахарова. Это была крупнейшая акция протеста за 8 лет. Митинг, согласованный с властями, по оценкам «Белого счётчика» собрал 50 тысяч человек.

Многих людей силовики задержали неподалёку от здания администрации президента. Туда группы митингующих пришли после окончания акции на Сахарова. Возле памятника героям Плевны собрались сотни человек. ОМОН и полиция хватали участников прогулки на улицах Маросейка, Солянка и Забелина, в Лубянском проезде и Ильинском сквере. Группу молодых людей задержали в элитном отеле Custos, где они пытались укрыться от силовиков. Персонал отеля, он по данным Фонда борьбы с коррупцией принадлежит первому заму мэра Москвы Наталье Сергуниной, не препятствовал задержанию. Наоборот, судя по видео, размещённом в соцсетях, указывал омоновцам, где скрылись молодые люди. Задержанных развезли по разным отделениям. В ОВД «Котловка» приехали следователи. У задержанных отобрали мобильные телефоны, не давали воды. В отделе полиции «Академический» тех, кто туда попал, допрашивали сотрудники в штатском, одного несовершеннолетнего не отпустили даже несмотря на приезд в отдел его мамы, сообщает сайт «ОВД-Инфо». В других отделениях у задержанных принудительно брали отпечатки пальцев, не пускали адвокатов или отнимали паспорта и их копии. Из Пресненского ОВД задержанного с вывихнутой ключицей увезли на скорой.

Всего в пяти российских городах на акциях в поддержку честных выборов и против репрессий были задержаны, по данным «ОВД-Инфо», около 340 человек.