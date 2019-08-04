Врачи не исключили возможности развития отека мозга у режиссера Васильева, задержанного после акции протеста в Москве

Врачи не исключили возможности развития отека мозга у режиссера Дмитрия Васильева, задержанного после акции протеста 27 июля в Москве. Васильева, страдающего диабетом, госпитализировали после того, как при задержании у него изъяли инсулин, — рассказала «Эху Москвы» защитник фигуранта дела, член Московской коллегии адвокатов «Консул» Татьяна Прилипко.

Дмитрия Васильева задержали в пятницу. По словам адвоката, следователь Омаров заявил, что ситуация не терпит отлагательств. Именно так он ответил на вопрос о том, почему проводит следственные действие посреди ночи.