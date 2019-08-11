В Москве сегодня ограничат движения на некоторых улицах

Это касается территорий, которые находятся в непосредственной близости от основных мечетей. Мусульмане отмечают один из главных праздников – Курбан-Байрам.

В Петербурге по этой причине также ограничат движение. Изменения коснутся и маршрутов общественного транспорта. С раннего утра полностью перекрыто движение по Кроверкскому проспекту. Именно по нему тысячи верующих идут к главной петербургской мечети – Соборной. Расположенная рядом с ней станция метро Горьковская тоже может изменить график своей работы: в Смольном предупредили, что не исключено закрытие вестибюля на вход. Ожидается, что на празднике соберётся несколько десятков тысяч мусульман. Помимо Соборной мечети, в это время они традиционно приходят к Коломяжской мечети на севере города. После 10 часов утра, по информации городской администрации, метрополитен будет работать в своём обычном режиме, дороги к этому времени также обещают освободить. В прошлом году Курбан-Байрам в Петербурге праздновали, по разным оценкам, от 70 до 110 тысяч человек.



Курбан-Байран считается также окончанием хаджа – ежегодного паломничества в священную для мусульман Мекку.