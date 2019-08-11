Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал крупнейшей акцией протеста за 8 лет

Митинг «За честные выборы» и против репрессий в Москве, по оценкам наблюдателей, стал крупнейшей акцией протеста за 8 лет. Участники проекта «Белый счетчик» подсчитали, что на акцию пришли до 60 тысяч человек. В МВД называли цифру в 20 тысяч. На сцене выступили как политики и общественные деятели, так и представители культуры. Писатель Людмила Улицкая обратилась к властям в стихотворной форме.

После акции некоторые участники собирались пройти к зданиям администрации президента в центре Москвы. ПО данным сайта «ОВД-Инфо» полиция задержала более 240 человек.