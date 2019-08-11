Режиссёру Васильеву, задержанному по делу о так называемых «массовых беспорядках», суд может избрать меру пресечения

Телережиссёру Дмитрию Васильеву, задержанному по делу о так называемых «массовых беспорядках», суд сегодня может избрать меру пресечения. Накануне его экстренно госпитализировали в больницу из-за диабета.

Дмитрий Васильев стал 13-м фигурантом дела о якобы массовых беспорядках. Его задержали в пятницу, доставили в изолятор временного содержания, где допрашивали всю ночь. Обвинения режиссёру телеканала «Доктор» не предъявили, но его не только не отпустили, но и отобрали инсулин, сообщила адвокат Татьяна Прилипко. Её подзащитный диабетик, постоянно носит инсулин с собой, физически не может находиться без него в изоляторе. В итоге Васильев попал в реанимацию, адвоката к нему не пустили, в отличие от следователей. Они прямо в палате интенсивной терапии проводили допрос. Суд по мере пресечения телережиссёру может пройти уже сегодня, несмотря на выходной день, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник близкий к следствию. Васильева задержали 27 июля вместе с почти полутора тысячами участников акции за честные выборы, власти её считают незаконной. Режиссёра оштрафовали на 20 тысяч рублей и отпустили. Позже его задержали по подозрению в участии в так называемых «массовых беспорядках».

Дмитрию Васильеву 43 года. Он снимает сериалы, документальные фильмы и разные передачи, в том числе на федеральном ТВ. Васильев был режиссером нескольких серий сериала «Улицы разбитых фонарей».