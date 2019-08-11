Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев провели матч в колонии

Сообщалось, что мероприятие было закрытым для обычных болельщиков. Занятия спортом помогают игрокам получить привилегии от администрации – рассказал Кокорин в эфире телеканала НТВ:

«Кто тут занимается спортом, наверное, в авторитете, потому что мы стараемся чем-то всем помочь. У нас благодаря этим мероприятиям поблажки, нам разрешают принести спортивные вещи, раньше здесь не было такого».

Кокорин был признан лучшим игроком матча. А лучшим бомбардиром Павел Мамаев. Он в свою очередь надеется в будущем сыграть за сборную России. Оба футболиста были приговорены за драку в центре Москвы. Они должны будут выйти на свободу к концу года.