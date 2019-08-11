Президент Турции анонсировал «историческую победу»

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что с 11 августа армия страны может начать новую операцию против курдских формирований в Сирии.

«Август в истории Турции всегда был месяцем побед» — написал Эрдоган в обращении по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам. В качестве примера турецкий лидер привел операцию «Щит Евфрата»: по его утверждению, благодаря этому удалось предотвратить создание террористического коридора у турецкой границы. Эрдоган выразил надежду, что в этом августе к списку побед прибавится еще одна.

В конце прошлой недели президент Турции объявил о скором начале новой операции в Сирии – войска планируют ввести на территорию восточнее Евфрата, которая сейчас контролируется курдскими формированиями. Против резко выступили США, которые поддерживают курдов. Предложение Вашингтона заключается в создании демилитаризованной зоны глубиной примерно в 14 километров к югу от сирийско-турецкой границы, но Анкара с такими параметрами не согласна.

Турция считает «Отряды народной самообороны» курдов террористической организацией. В случае ввода войск это будет уже третье турецкое вторжение в Сирию с начала конфликта.