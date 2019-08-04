Более 240 человек задержала полиция накануне в центре Москвы

Такую цифру приводит сайт «ОВД-Инфо». После митинга за честные выборы и против репрессий на проспекте Сахарова некоторые участники акции собирались пройти к зданиям администрации президента на Старой площади. Задержания в том районе продолжались до вечера. Забирали даже тех, кто не нарушает закон, — рассказал «Эху Москвы» один из задержанных Тимур Гадылшин.

Гадылшин добавил, что в автозаке было двое несовершеннолетних. Всего в пяти российских городах на акциях в поддержку честных выборов и против репрессий были задержаны, по данным «ОВД-Инфо», около 340 человек.

Акция началась после полудня в самом центре Невского проспекта: туда, чтобы встать в сменяемый одиночный пикет, пришло, по оценкам журналистов, около 200 человек. Задержания последовали сразу же, как только первый участник развернул плакат: Павла Чупрунова сотрудники полиции повалили на землю и унесли в автозак. Отправились в отделения полиции и другие участники пикета, после чего задерживать стали даже тех, кто не держал в руках плакатов. Всего, по данным «ОВД-Инфо», в автозаках оказалось 78 человек. Помимо этого, в отделение полиции доставили и главу местного штаба Навального: Александра Шуршева полицейские встретили у дверей собственного дома и сослались на то, что он якобы призывал людей в социальных сетях участвовать в несогласованном митинге. На акции не обошлось без провокаций: неизвестный распылил в лицо одному из протестующих газ из перцового баллончика. Когда нападавшего задерживали, он обмотал лицо шейным платком, чтобы его невозможно было опознать. Отмечу, что среди задержанных на Невском проспекте оказалось несколько журналистов. Впрочем, их практически сразу отпустили.

Одна из задержанных, активист молодежного движения «Весна» Светлана Уткина утверждает, что ее избили уже в отделении полиции.