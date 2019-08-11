В столице некоторые улицы перекрыты.

Курбан-Байрам в этом году может стать самым массовым в столице, пишет газета «Московский комсомолец». Поскольку начало мусульманского праздника приходится на выходной день, прийти на молитву может рекордное количество людей. Движение по целому ряду улиц в Москве в основном возле Московской соборной мечети ограничено или полностью закрыто. Так с полуночи нельзя проехать по улицам Дурова и Щепкина от Самарской улицы до Садового кольца. Закрыта улица Гиляровского и Капельский переулок. С 10 утра до окончания праздника там нельзя будет припарковаться. Закрыта на несколько часов для входа пассажиров станция метро Проспект мира Кольцевой линии. Она будет работать только на выход и пересадку на Калужско-Рижскую линию. Перекрыты также улицы поблизости от Исторической мечети, включая Большую Татарскую, где она находится. Каждый год многим мусульманам приходится молиться прямо на земле или тротуаре, они расстилают коврики даже на трамвайных путях. Мест в мечетях Москвы для всех желающих помолиться не хватает, жалуются верующие.

В Москве год назад на праздничную молитву по случаю Курбан-байрама по данным МВД собралось почти 230 тысяч человек.