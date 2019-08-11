Тело убитой женщины обнаружили в Норвегии в рамках расследования стрельбы в мечети. Как передает агентство Reuters, речь может идти о родственнице стрелка. Нападение на мечеть произошло в пригороде Осло. По меньшей мере, один человек получил ранение. Стрелка задержали еще до прибытия полиции. Как передает местный телеканал NRK со ссылкой на силовые структуры, подозреваемому 20 лет, он является подданным Норвегии и имеет норвежское происхождение.