Митинг за честные выборы и против репрессий стал самой массовой протестной акцией в Москве за последние 8 лет

Митинг за честные выборы и против репрессий стал, по оценкам наблюдателей, самой массовой протестной акцией в Москве за последние 8 лет. По данным проекта «Белый счетчик», на него пришли до 60 тысяч человек. В МВД говорят, что лишь 20 тысяч.

Люди устали от постоянной лжи при проведении выборов, — сказал со сцены во время акции журналист Леонид Парфенов.

Парфенов подчеркнул, что если люди будут говорить об этой лжи, то это может стать «началом конца… всероссийского политического вранья».