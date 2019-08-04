Задержанного за участие в протестах режиссера Дмитрия Васильева госпитализировали накануне

Он находится в тяжелом состоянии, и это могло произойти из-за того что следователь забрал у него инсулин — рассказала «Эху» адвокат режиссера Татьяна Прилипко.

Накануне вечером Прилипко не подтвердила информацию о том, что Васильев, якобы, впал в диабетическую кому. Она сказала сайту «МБХ-медиа», что врачи констатируют критический уровень сахара в крови у ее подзащитного.

Васильев был задержан в ночь с пятницы на субботу.