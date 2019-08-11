Робота, которого разрабатывали для Роскосмоса, решено использовать в коммерческих целях

Ранее эта модель проиграла конкуренцию роботу Федору, проект оставили без финансирования. Как сказал агентству РИА Новости главный конструктор ЦНИИ робототехники и технической кибернетики Александр Лопота, разработчики «Косморобота» встретили новость о завершении финансирования проекта с «сожалением и недоумением». Главным преимуществом их разработки была модульность. «Косморобота» можно в короткие сроки собрать на борту МКС. Он также прост в ремонте. Тем временем робот Федор в конце августа должен полететь к МКС на ракете «Союз-2.1а».