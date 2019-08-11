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06:30, 11 августа 2019

Взрыв на полигоне под Архангельском в четверг произошел на морской платформе

Это случилось при испытании ракеты с радиоизотопным источником питания. Такую информацию о ЧП уточнили в госкорпорации «Росатом». Там отметили, что трагедия, в результате которой погибли семь человек, произошла из-за «стечения факторов». Район Двинского залива Белого моря, вблизи которого произошел взрыв, закрыт для свободного плавания на месяц. Власти заверяют, что выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме. Экологи обращают внимание, что информации о случившемся мало.



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