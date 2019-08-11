Около 80 человек по данным сайта «ОВД-инфо» были задержаны накануне в Петербурге на акции за честные выборы. Участники обращали внимание, что они проводят у Гостиного двора одиночные пикеты, которые не требуют согласования, власти настаивали, что это неразрешенное мероприятие. Сообщалось, что задержания начались как только собравшиеся достали плакаты. Всего на Невский проспект поддержать митинг в Москве вышли несколько сотен петербуржцев.