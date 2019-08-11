Дмитрия Медведева ждут сегодня в Туркмении

Российский премьер примет участие в первом Каспийском экономическом форуме.

Медведев выступит на пленарном заседании форума, а также посетит Международную выставку инновационных технологий прикаспийских государств, на которой будет представлена российская экспозиция. В рамках мероприятия глава российского правительства встретится с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. Они обсудят вопросы сотрудничества двух стран и взаимодействия в Каспийском регионе, передает ТАСС.

На форум, который пройдет в городе Туркменбаши, приглашены представители властей и бизнеса России, Туркмении, Казахстана, Ирана и Азербайджана, а также делегации других стран, близких к Каспийскому региону. На повестке дня в основном вопросы экономики и предпринимательства, включая инвестиции и создание условий для крупных проектов.

Завершится первый Каспийский форум завтра. Планируется, что мероприятие станет регулярным.