Президент Владимир Путин вновь уехал из Москвы в день массовых протестов

Такое происходит уже во второй раз, отмечает газета «Ведомости». Если в конце июля он отправился в Петербург, чтобы принять участие в праздновании Дня ВМФ, то накануне российский лидер приехал на байк-шоу под Севастополем. Со сцены он похвалил участников мотодвижения:

-Очень приятно, что вы продолжаете эту замечательную традицию, начатую десять лет назад. Я уже не говорю что это очень хорошее место, хочу сказать что это очень хорошее начинание, хорошая идея, которая сплачивает и любителей техники, любителей мотоцикла, и всех, кто с сердцем и душой относится к нашей родине. У вас замечательная традиция, связанная с поддержанием всего самого лучшего, что может быть в сердце российского русского человека. Связанная с нашей замечательной героической историей. И мне очень приятно, что такие мужественные, крутые ребята подают пример молодым людям в нашей стране и показывают им, как нужно относиться к России

Путин приехал на шоу на мотоцикле «Урал» с коляской. В коляске сидел глава Крыма Сергей Аксенов.