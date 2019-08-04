Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самой массовой оппозиционной акцией за восемь лет

По данным проекта «Белый счетчик», на проспект Сахарова накануне пришли до 60 тысяч человек. В свою очередь в МВД утверждают, что на митинге были только 20 тысяч. Прошедший митинг показал, что протест в Москве набирает темп, — сказал «Эху» политолог, доцент департамента политической науки НИУ ВШЭ Александр Кынев.

Александр Кынев добавил, что власти всё еще могут успокоить обстановку, для этого ей нужно отпустить задержанных и допустить сдавших подписи кандидатов на выборы.

После митинга часть участников планировала дойти до зданий администрации президента в центре Москвы. В результаты были задержаны, по подсчетам сайта «ОВД-Инфо», около 240 человек.