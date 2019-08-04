Задержанного по делу о протестах в Москве режиссера Дмитрия Васильева госпитализировали

Это произошло после того как следователь забрал у него инсулин, утверждает адвокат. Ситуацией вокруг еще одного фигуранта дела о протестах заинтересовались в президентском Совете по правам человека. Как сказал «Эху» глава совета Михаил Федотов, необходимо сделать все, чтобы вернуть человека в норму.

Федотов добавил, что в СПЧ за ситуацией следили с самого утра вчерашнего дня. Ранее суд оштрафовал Васильева на 20 тысяч рублей по статье о нарушении порядка проведения акции. Он был задержан во время протестов 27 июля в центре столицы.