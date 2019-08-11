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05:03, 11 августа 2019

Четыре матча запланированы на сегодня в рамках пятого тура чемпионата России по футболу

Московский «Спартак» на выезде встретится с грозненским «Ахматом». ЦСКА примет на «ВЭБ-Арене» новичка премьер-лиги, клуб «Сочи». Ну, а «Локомотив» у себя на поле сыграет с екатеринбургским «Уралом». Стартовым матчем игрового дня будет встреча тульского «Арсенала» с «Уфой». Сейчас в турнирной таблице лидирует действующий чемпион, питерский «Зенит», следом идет «Краснодар», и на третьем месте – столичные армейцы.



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