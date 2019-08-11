Пять человек погибли и четверо пострадали в результате нападения на ночной клуб в Бразилии

Группа вооруженных людей в масках открыла огонь по посетителям заведения в южном штате страны Риу-Гранди-ду Сул. Как передает агентство Reuters, злоумышленники скрылись, забрав личные вещи убитых, в том числе телефоны и кошельки. Никто из жертв нападения не имел судимости, рассказали в полиции. Но не исключается версия о том, что случившееся могло быть разборкой между наркоторговцами. Высокий уровень преступности в Бразилии остается одной из острых тем в стране, свидетельствуют данные опросов.