Повстанцы в южном Йемене, по некоторым данным, взяли под контроль экономическую столицу страны Аден

Отряды т.н. Южного переходного совета накануне выбили саудовские силы из президентского дворца в городе. До этого сообщалось, что они захватили три армейские казармы. Сам президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади находится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В правительстве страны называют события в Адене переворотом. В Йемене уже 5 лет не прекращается конфликт между мятежниками-хуситами, которые контролируют столицу Сану и северные провинции, и войсками президента, на стороне которого воюют силы аравийской коалиции.