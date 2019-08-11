Басманный суд может рассмотреть сегодня вопрос об аресте режиссера Дмитрия Васильева

Он проходит по делу о протестных акциях. О планах следствия направить именно сегодня в суд ходатайство, рассказал источник агентства ТАСС. Между тем накануне сам задержанный был госпитализирован. Как поясняет его защита, Васильев страдает диабетом, а следователи изъял у него инсулин. Ранее режиссер был оштрафован по решению суда. Его задержали на акции протеста в конце июля. Он стал 13-м фигурантом дела, которое расследуют по статье о массовых беспорядках.