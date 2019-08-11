Киностудия Universal Pictures отменила премьеру в США триллера «Охота»

Это связано с недавними трагедиями в Техасе и Огайо. Неделю назад мужчина открыл огонь в торговом центре в Эль-Пасо. Погибли 22 человека, более 20 получили ранения. В ночь на 4 августа стрельба была открыта в центре Дейтона. Девять человек были убиты, более 20 ранены.

Премьера боевика «Охота» в США была запланирована на конец сентября. По сюжету, 12 незнакомых друг другу человек, проснувшихся в глухом лесу, становятся объектами охоты.