Еще один сотрудник ООН скончался после нападения в ливийском Бенгази

Он умер от ран в больнице, говорят медики. Таким образом, число жертв взрыва выросло уже до трех. Накануне в Бенгази взорвалась машина со взрывчаткой. На месте погибли двое работников миссии ООН, несколько получили ранения. В Организации Объединенных Наций ответили, что не намерены эвакуировать свою миссию из Ливии. Бенгази находится под контролем командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара, который противостоит признанному Западом правительству Ливии.