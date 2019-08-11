Массовая антиправительственная акция прошла накануне вечером в Румынии

Более 20 тысяч человек вышли к резиденции кабинета министров в Бухаресте по случаю годовщины разгона митинга против коррупции. Год назад около ста тысяч румын протестовали против попытки правительства социал-демократов свернуть антикоррупционные реформы. Тогда силовики применили спецсредства, в том числе водометы и слезоточивый газ. Один человек погиб, почти 450 пострадали. Накануне акции с требованием отставки правительства прошли и в других румынских городах.