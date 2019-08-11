Перебои со связью в центре Москвы накануне сотовые операторы объяснили перегрузкой сетей

Об этом рассказали представители нескольких компаний изданию РБК. На проблемы во время акции на проспекте Сахарова жаловались как сами участники, так и присутствовавшие журналисты. Ранее во время массовых акций протеста 27 июля и 3 августа в центре Москвы также наблюдались сбои в работе мобильного интернета. Операторы объясняли это скоплением людей. Однако, как следует из расследования ВВС, сети могли намеренно отключать по требованию силовых структур.