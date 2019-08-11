Совет по правам человека готов требовать возбуждения дела в связи с ситуацией вокруг режиссера Дмитрия Васильева

Это произойдет, если подтвердится, что у задержанного, который страдает диабетом, отобрали инсулин, сказал «Эху» глава Совета Михаил Федотов. Накануне вечером стало известно, что Васильева госпитализировали, врачи говорят о критическом уровне сахара в крови. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова попросила оказать максимальную помощь задержанному. Васильев проходит по делу о недавних протестах в Москве. Ранее суд оштрафовал его за участие в акции 27 июля.