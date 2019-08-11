Особое наблюдение в тюрьме за финансистом Джеффри Эпштейном было снято незадолго до его смерти

Начальство тюрьмы в нью-йоркском Манхэттене вводило особый режим после попытки самоубийства Эпштейна 23 июля. Финансиста ежедневно осматривал психиатр. Но 29 июля, как пишет газета The New York Times, режим был отменен, а узника поместили в особое помещение тюрьмы. Финансист, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, был найден мертвым накануне утром. Предположительно он покончил с собой.