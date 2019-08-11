К телеграмм-каналу, который опубликовал данные участников протестов, может иметь отношение пиарщик Виталий Тайсаев

, утверждает интернет-издание «Медуза». Как следует из расследования журналистов, номер телефона, зарегистрированный на Тайсаева, привязан к учетной записи канала под названием «Товарищ майор». Между тем администратор канала ответил на запрос издания, что впервые слышит о Тайсаеве. Сам он сказал «Медузе», что не имеет отношения к каналу, хотя продвигал его два года назад. Кроме того, он не исключил, что мог передать клиенту свою сим-карту, к которой привязан аккаунт. В пятницу вечером в канале «Товарищ майор» под видом «базы сторонников Навального» появилась таблица с данными около трех тысяч человек. Среди них оказались задержанные на акциях протеста в Москве, журналисты, и те, кто оставил подписи в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.