Задержанного по делу о протестах в Москве режиссера Дмитрия Васильева госпитализировали

Это произошло после того как следователь забрал у него инсулин, рассказывает адвокат. По словам врачей, которые приводит защита, из-за критического уровня сахара в крови у Васильева может развиться отек мозга. В то же время представители режиссера не подтвердили сообщения о том, что он якобы впал в диабетическую кому. Ранее суд оштрафовал Васильева на 20 тысяч рублей по статье о нарушении порядка проведения акции. Он был задержан во время протестов 27 июля в центре столицы.