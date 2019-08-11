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01:05, 11 августа 2019

Задержанного по делу о протестах в Москве режиссера Дмитрия Васильева госпитализировали

Это произошло после того как следователь забрал у него инсулин, рассказывает адвокат. По словам врачей, которые приводит защита, из-за критического уровня сахара в крови у Васильева может развиться отек мозга. В то же время представители режиссера не подтвердили сообщения о том, что он якобы впал в диабетическую кому. Ранее суд оштрафовал Васильева на 20 тысяч рублей по статье о нарушении порядка проведения акции. Он был задержан во время протестов 27 июля в центре столицы.



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