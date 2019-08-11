В Москве накануне были задержания протестующих после крупнейшей акции

На проспект Сахарова пришли, по данным «Эха», от 50 до 60 тысяч человек – и это несмотря на дождь. В полиции считают, что были 20 тысяч.

После акции часть участников пошла к администрации президента, где попала в руки ОМОНа. По данным проекта ОВД-инфо, были задержаны более 230 человек. Как сообщили наши корреспонденты, силовики иногда действовали жестко. Журналисты «Би-би-си» сняли на видео, как в автозак тащат подростка.

Силовики стали главными хозяевами Москвы, заявил на митинге журналист Леонид Парфенов.

На согласованной акции выступили также политики, родственники задержанных и музыканты Face, IC3РЕАК и «Кровосток».

Протесты будут нарастать, потому что стали модными, сказал «Эху» политолог Александр Кынев.