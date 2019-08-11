Госпитализированного режиссера Васильева, которого следователь лишил инсулина, сегодня планируют доставить в суд

Госпитализированного режиссера Дмитрия Васильева, которого следователь лишил инсулина, сегодня планируют доставить в суд. Вопрос об аресте рассмотрит Басманный суд, сообщает источник ТАСС. Режиссер телеканала «Доктор» Дмитрий Васильев был задержан в пятницу в качестве подозреваемого по делу о массовых беспорядках. Его допрашивали ночью. Как сообщила «Эху Москвы» адвокат Васильева Татьяна Прилипко, он диабетик, но его лишили инсулина.

Прямо в реанимации с Васильевым проводят следственные действия. Адвоката к нему не пустили. Об этом говорится в обращении секретаря ОНК Москвы Ивана Мельникова к главе СПЧ Михаилу Федотову.