Организаторы митинга на проспекте Сахарова заявили, что не писали заявления в полицию на Любовь Соболь

В их заявлении говорится, что в СМИ и соцсетях появилась откровенная ложь и провокация. Заявители митинга – муниципальные депутаты Елена Русакова, Андрей Морев, Денис Шендерович, Илья Азар, Елена Фили, а также активистка Эльвира Вихарева – выразили Соболь полную поддержку.



Ранее сегодня «Российская газета» написала, что организаторы акции якобы пожаловались на готовящиеся провокации со стороны Любови Соболь, поэтому на время акции она была задержана.