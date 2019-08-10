Z Архив новостей новости
5 15 6 2448
23:02, 10 августа 2019

Организаторы митинга на проспекте Сахарова заявили, что не писали заявления в полицию на Любовь Соболь

В их заявлении говорится, что в СМИ и соцсетях появилась откровенная ложь и провокация. Заявители митинга – муниципальные депутаты Елена Русакова, Андрей Морев, Денис Шендерович, Илья Азар, Елена Фили, а также активистка Эльвира Вихарева – выразили Соболь полную поддержку.

Ранее сегодня «Российская газета» написала, что организаторы акции якобы пожаловались на готовящиеся провокации со стороны Любови Соболь, поэтому на время акции она была задержана.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Юрий Шеляженко журналист из Киева

Президент Зеленский должен остановить военный садизм Скандальная практика охоты военных на призывников последние годы стала привычным явлением в Украине

5 188 6 13462 07.08
Kукраина, армия, общество, мнения
Новости

В «Росатоме» подтвердили, что под Архангельском взорвалась ракета на ядерном топливе У нее были радиоизотопные источники питания…

5 74 6 7987
Голосование
Кто вам милее: Брежнев или Путин?
5 293 6 33346 05.08
Голосование
Для вас Ельцин ассоциируется с…
5 85 6 10007 09.08
Блоги

Зоя Светова журналист

3 августа 1982 года этой свободы у нас не было Я пишу все это не просто, чтобы вспомнить в очередной раз ту страшную ночь, а чтобы поддержать тех, к кому в эти горькие дни приходят с обысками по ночам, ранним утром, уводят их близких…

5 200 6 23858 04.08
Kобыски, свобода, оппозиция, мнения
Блоги

Любовь Соболь юрист Фонда борьбы с коррупцией

Мои требования очень простые Прекращение уголовных дел о так называемых «массовых беспорядках» 27 июля. По УК РФ массовые беспорядки предполагают погромы, поджоги, уничтожение имущества и применение оружия. Мы все видели, что 27 июля этого не было…

5 91 6 10775 09.08
Kвыборы, политика, мосгордума, власть, протесты, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Революция нужна не для того, чтобы после нее стало лучше жить. Это мечта, вдохновляющая революционера, как морковка вдохновляет осла…

5 103 6 12447 09.08
#слушать 01:44:28 8читать $скачать 23.9 МБ
Голосование
За кого бы вы проголосовали, если бы президентские выборы были завтра?
5 94 6 12037 07.08
Голосование
5 41 6 5366 07.08
Блоги

Лев Тимофеев: Кто о чем, а я всё о своем… Россия непременно станет нормальной, процветающей демократической страной. Хотя бы потому, что никакой разумной альтернативы этому нет и быть не может. Уверен, в конце концов это станет очевидно всем…

5 146 6 19242 04.08
Kрф, ссср, власть, общество, события
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Иван Давыдов: Почему россияне любят советскую власть больше нынешней? Высокие оценки СССР — попытка граждан описать качества, которые хотели бы сегодня увидеть во власти. Сейчас власть считают «криминальной» и «чужой»...

5 59 6 8540 07.08
Kссср, рф, власть, общество, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Хамят — это тоже верно, это тоже плохо. Но самое главное — партия правящая должна работать…

5 89 6 13634 08.08
#слушать 35:16 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kполитика, власть, передачи, видео
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

Силовики заблокировали Любовь Соболь в ее штабе. Вместе с ней – съемочная группа Настоящего Времени Сейчас Соболь и нескольких журналистов, в том числе корреспондента Настоящего Времени Тимура Олевского и его оператора, силовики заблокировали внутри здания штаба…

5 56 6 8696 16:00
Новости

Владимир Путин приехал на мотоцикле на байкерское шоу «Ночных волков» в Крыму Президент был за рулем «Урала»...

5 89 6 14797
Новости

Замгубернатора Хакасии выкинули посреди степи из машины Это сделал водитель его служебного автомобиля…

5 41 6 22948
Блоги

Жертвами стрельбы в Техасе стали 20 человек, 26 ранены В результате не менее 20 человек погибли, больше 26 пострадали, причем 13 находятся в критическом состоянии…

5 114 6 21033 04.08
Kсша, происшествия, фото, видео, события

Популярное за неделю

Новости

Пятеро сотрудников «Росатома» погибли во время испытаний на военном полигоне в Архангельской области Что именно произошло, до сих пор неясно – сообщается лишь, что они тестировали реактивную установку…

5 27 6 25723
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
ОМОН и Росгвардия начали испытывать явное удовольствие от избиений, настоящее блаженство. И какой детский восторг на этих лицах! Ребята наконец научились наслаждаться избиениями беззащитных…

5 76 6 104861 07.08
#слушать 51:46 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Голосование
Кто вам милее: Брежнев или Путин?
5 293 6 33288 05.08
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Добром не кончится Когда страна большая, обозленная, бедная, отчаявшаяся, среди загнанных в угол людей обязательно найдутся такие, кто сами вступят на путь насилия…

5 179 6 183342 05.08
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

+ Митинг за выдвижение независимых кандидатов в Мосгордуму. Хроника Митинг за выдвижение независимых кандидатов в Мосгордуму. Хроника По данным «Белого счетчика» на Сахарова пришли более 50 тысяч человек. Митинг стал самым массовым с 2011 года…

5 262 6 173702 13:17
8читать ;смотреть
Kмосква, выборы, акции, фото, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8001578
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4152956

Сегодня в эфире