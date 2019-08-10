«Новая газета» сообщила, что задержанный из-за акции 27 июля Дмитрий Васильев впал в диабетическую кому

Его адвокат Татьяна Прилипко это опровергла, передает «МБХ Медиа». Ранее сегодня она рассказала «Эху Москвы», что следователь лишил Дмитрия Васильева инсулина, а ему нужно его колоть 7 раз день. Из-за отсутствия лекарства состояние 43-летнего телережиссера ухудшилось, и его сегодня доставили из изолятора временного содержания в реанимацию. Васильев был ночью доставлен в СК. Он стал 13-м фигурантом дела о массовых беспорядках, которое ведомство возбудило после акции 27 июля.