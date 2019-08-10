В мэрии Москвы сообщили, что фестивали в день протестов посетили 120 тысяч человек

Почти 70 тысяч в ВДНХ, где выступали музыканты, и более 50-ти в парке Горького, где прошли музыкально-гастрономический фестиваль и шоу воздушных гимнастов. Между тем, фотографии из соцсетей позволяют усомниться в большом наплыве зрителей во время дождя.

Ранее мэрия Москвы отрапортовала, что в прошлую субботу, когда тоже были протесты, на фестиваль «Шашлык Live» в парке Горького пришли 305 тысяч посетителей. Если верить столичным властям, то подготовленное за три дня мероприятие побило рекорды посещаемости крупнейших фестивалей мира.