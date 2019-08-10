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22:03, 10 августа 2019

С задержанным из-за протестов диабетиком, которого лишили инсулина, проводят следственные действия прямо в реанимации

С задержанным из-за протестов диабетиком, которого лишили инсулина, проводят следственные действия прямо в реанимации. При этом к режиссеру телеканала «Доктор» Дмитрию Васильеву не пускают адвоката. Об этом говорится в обращении секретаря ОНК Москвы Ивана Мельникова к главе СПЧ Михаилу Федотову. Адвокат Дмитрия Васильева Татьяна Прилипко сказала «Эху Москвы», что сейчас он в тяжелом состоянии из-за того, что следователь изъял инсулин. Татьяна Прилипко подчеркнула, что Дмитрий Васильев был доставлен в Следственный комитет ночью. Васильев стал 13-м фигурантом дела о массовых беспорядках, которое СК возбудил после протестов 27 июля. Как сообщает «Новая газета» со ссылкой на проект ОВД-Инфо, Дмитрий Васильев впал в диабетическую кому.



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