В Москве сегодня вновь были задержания протестующих – даже после крупнейшей за годы согласованной акции

На проспект Сахарова пришли, по данным «Эха Москвы», от 50 до 60 тысяч человек – и это несмотря на дождь. В полиции считают, что были 20 тысяч.

После акции часть участников пошла к администрации президента, где попала в руки ОМОНа. По данным проекта ОВД-инфо, были задержаны почти 180 человек. Как сообщили корреспонденты «Эха Москвы», силовики иногда действовали жестко. Журналисты «Би-би-си» сняли на видео, как в автозак тащат подростка.

Задержали и молодого человека, у которого, судя по всему, ДЦП. Видео телеканала «Дождь».

Силовики стали главными хозяевами Москвы, заявил сегодня на митинге журналист Леонид Парфенов.



На согласованной акции выступили также политики, родственники задержанных и музыканты Face, IC3РЕАК и «Кровосток».

Напомним, в прошлую субботу в Москве во время протестов задержали больше тысячи человек, а в субботу 27 июля – почти 1400. В других городах России сегодня прошли акции солидарности с протестами в Москве. По данным проекта «ОВД-Инфо», в Петербурге были задержаны 86 человек, в Ростове-на-Дону -22 и двое в Брянске.

Прошедший митинг показал, что протест в Москве набирает темп, — сказал «Эху Москвы» политолог, доцент департамента политической науки НИУ ВШЭ Александр Кынев. Кынев добавил, что власти всё еще могут успокоить обстановку, для этого ей нужно отпустить задержанных и допустить сдавших подписи кандидатов на выборы.