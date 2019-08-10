«Российская газета» утверждает, что протестная акция не привлекла москвичей

Издание со ссылкой на эксперта пишет, что на проспект Сахарова пришли якобы только 15-20 тысяч человек. В этой же публикации утверждается, что оппозиция разобщена и что сами организаторы акции якобы пожаловались на готовящиеся провокации со стороны Любови Соболь, поэтому на время акции она была задержана. Между тем, заявители митинга говорят, что такого не было. А саму Соболь задержали по другой причине – формально из-за прошедших протестов.