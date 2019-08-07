В центре Москвы после согласованной акции задержаны, по некоторым данным, почти 250 человек

Это сообщает проект «База», по сведениям «ОВД-Инфо» в автозаки попали 178, а по данным МВД – более 130. Люди были задержаны на подходе к администрации президента в районе Китай-города. Появились видео, как силовики несут в автозак явного инвалида и скручивают несовершеннолетнего подростка. Забрали и тех, кто наблюдал за действиями силовиков, сказал «Эху Москвы» один из задержанных Тимур Гадылшин.

Напомним, в прошлую субботу в Москве во время протестов задержали больше тысячи человек, а в субботу 27 июля – почти 1400.