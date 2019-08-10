В «Росатоме» подтвердили, что под Архангельском взорвалась ракета на ядерном топливе

У нее были радиоизотопные источники питания, передает «Интерфас». Ранее в Минобороны утверждали, что взорвался жидкостный реактивный двигатель. Однако в четверг власти Северодвинска сообщили о заметном повышении радиационного фона. Сейчас власти региона говорят, что фон в норме. В результате инцидента погибли 7 сотрудников «Росатома» и Минобороны. По информации агентства «Рейтер», взорваться могла межконтинентальная ракета с ядерной установкой, о которой говорил президент Владиимр Путин в послании Федеральному собранию.

Власти Архангельской области заявили о том, что радиационный фон в норме.

Между тем, район Двинского залива, рядом с которым в четверг произошел взрыв, закрыт для свободного плавания на месяц. Местные СМИ сообщали, что жители Северодвинска скупили йод.