Следователь, который лишил участника акции 27 июля инсулина, требует от родственников отказаться от адвоката

Об этом сообщает «ОВД-Инфо». Режиссер телеканала «Доктор» Дмитрий Васильев находится в реанимации. Его сегодня доставили из изолятора временного содержания. Как рассказала «Эху» его адвокат Татьяна Прилипко, Васильев болен диабетом и инсулин ему нужно колоть 7 раз в день, однако лекарство у него отобрали. По словам защитника, сейчас у задержанного критически высокий уровень сахара в крови. Завтра его должны доставить в Басманный суд, где будет рассмотрен вопрос об аресте. Дмитрий Васильев стал 13-ым фигурантом дела о массовых беспорядках, которое СК возбудил после акции 27 июля. Многие правозащитники и журналисты, которые наблюдали тогда за протестами, отмечают, что никаких массовых беспорядков не было.