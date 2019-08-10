На проспекте Сахарова сегодня могли быть до 60 тысяч участников митинга

Это сообщили в движении «Белый счетчик». Там уточнили, что цифра почти в 50 тысяч – это количество людей, которые прошли через рамки. Но часть людей пустили с Орликова переулка. В полиции считают, что было 20 тысяч человек. Однако на снимках видно, что проспект Сахарова был заполнен полностью, несмотря на дождь. Со сцены прозвучали требования свободных и честных выборов. Также участники выразили возмущение произволом со стороны силовиков. Митинг был согласован.