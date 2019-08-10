В московской полиции сообщили о задержании после согласованного митинга более 130 человек

В МВД утверждают, что это были участники несогласованной акции. По данным проекта «ОВД-Инфо», в автозаки попали 146 человек. Участники акции на проспекте Сахарова после ее завершения пошли прогуляться по улицам. Люди были задержаны на улицах в районе Китай города рядом с администрацией президента, которую оцепили силовики. По некоторым данным, к Лубянке приехали водометы.

Напомним, в прошлую субботу в Москве во время протестов задержали больше тысячи человек, а в субботу 27 июля – почти 1400.

В других городах России сегодня прошли акции солидарности с протестами в Москве. По данным проекта «ОВД-Инфо», в Петербурге были задержаны 86 человек, в Ростове-на-Дону -22 и двое в Брянске.