Экстренно госпитализированного участника акции 27 июля хотят завтра доставить в суд

Вопрос об аресте рассмотрит Басманный суд, сообщает источник ТАСС. Режиссер телеканала «Доктор» Дмитрий Васильев был задержан накануне в качестве подозреваемого по делу о массовых беспорядках. Как сообщила «Эху Москвы» адвокат Васильева Татьяна Прилипко, он диабетик, но его лишили инсулина, и прямо в реанимации с ним проводят следственные действия. Адвоката к нему не пустили. Об этом говорится в обращении секретаря ОНК Москвы Ивана Мельникова к главе СПЧ Михаилу Федотову.