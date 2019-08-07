После самой массовой за годы протестной акции в Москве задержаны свыше 100 человек

Цифру называют правозащитники из «ОВД-инфо». После митинга на проспекте Сахарова часть участников пошла к администрации президента. Людей стал задерживать ОМОН и спецназ, сообщает корреспондент «Эха Москвы». Так, на видео, которое сняли журналисты Би-би-си, силовики скручивают подростка.

Сама администрация президента оцеплена полицией и Росгвардией.



Почти 50 тысяч человек пришли на митинг в Москве. Со сцены на проспекте Сахарова прозвучали требования свободных и честных выборов. Также участники выразили возмущение произволом со стороны силовиков. Со сцены выступили журналист Леонид Парфенов, политики, родственники задержанных и музыканты Face, IC3РЕАК и «Кровосток». Акция была согласована и прошла в целом спокойно. Был задержан Борис Золотаревский – член штаба Ивана Жданова, который со сцены призвал прогуляться к администрации президента.