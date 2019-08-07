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Эксклюзив Эха 19:04, 10 августа 2019

Любовь Соболь задержана после обыска в центре сбора подписей

Ее везут в отделение, какое именно – пока неизвестно, сказал «Эху Москвы» ее адвокат Иван Сустин.

Обыски в центре сбора подписей и в студии Навальный Лайф, откуда транслировали митинг на проспекте Сахарова, прошли по делу о массовых беспорядках. Юрист ФБК и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь проходит по нему свидетелем, — сказал «Эху Москвы» ее адвокат.

В отношении Фонда борьбы с коррупцией также возбуждено уголовное дело об отмывании денег. На днях в офисе ФБК прошли обыски. Счета организации заблокированы.



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