Любовь Соболь задержана после обыска в центре сбора подписей

Ее везут в отделение, какое именно – пока неизвестно, сказал «Эху Москвы» ее адвокат Иван Сустин.

Обыски в центре сбора подписей и в студии Навальный Лайф, откуда транслировали митинг на проспекте Сахарова, прошли по делу о массовых беспорядках. Юрист ФБК и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь проходит по нему свидетелем, — сказал «Эху Москвы» ее адвокат.

В отношении Фонда борьбы с коррупцией также возбуждено уголовное дело об отмывании денег. На днях в офисе ФБК прошли обыски. Счета организации заблокированы.