Более ста человек задержаны в Москве после согласованной акции за честные выборы

Об этом сообщает портал ОВД Инфо. Задержания продолжаются на улицах рядом с администрацией президента. Там появился спецназ внутренних войск.

На проспекте Сахарова сегодня прошла согласованная акция, которая собрала, по данным движения «Белый счетчик», почти 50 тысяч человек.

Этот митинг показал, что протесты набирают темп, — сказал «Эху Москвы» политолог Александр Кынев. Кынев добавил, что власти еще могут снизить напряженность, если отпустят задержанных и допустят к выборам кандидатов, которые собрали подписи.