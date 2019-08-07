В центре Москвы начались задержания возле администрации президента

У памятника Героям Плевны на Китай-городе в автозаки доставили около двадцати человек, сообщает корреспондент «Эха Москвы». По его словам, в некоторых случаях силовики действовали жестко. Так, на видео, которое сняли журналисты Би-би-си, силовики скручивают подростка.

Как передает Интерфакс, протестующие перекрыли Маросейку. Вдоль проезжей части выстроился ОМОН, который под церковные пения и звон колоколов из соседнего храма задерживает людей.

Сама администрация президента оцеплена полицией и Росгвардией. Как передает корреспондент «Эха Москвы», к Старой площади пошли несколько сотен человек после согласованного митинга на проспекте Сахарова.